Salon de l’autonomie Rue Pablo Picasso Montluçon jeudi 2 octobre 2025.

Rue Pablo Picasso Athanor Montluçon Allier

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2025-10-02 10:00:00
fin : 2025-10-02 17:00:00

Date(s) :
2025-10-02

Venez vous informer et/ou partager votre expérience !
  .

Rue Pablo Picasso Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 

English :

Come and find out more and/or share your experience!

German :

Kommen Sie und informieren Sie sich und/oder teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Italiano :

Venite a scoprirne di più e/o a condividere la vostra esperienza!

Espanol :

Venga a informarse o a compartir su experiencia

