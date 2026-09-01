Salon de l’autonomie Espace La Concorde – Petite-Rosselle
mercredi 23 septembre 2026 · Espace La Concorde - · Petite-Rosselle
Informations pratiques
Petite-Rosselle
Salon de l’autonomie
Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 09:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Vous vous posez des questions pour mieux vivre chez vous, faciliter vos déplacements ou accompagner un proche au quotidien ?
Le Salon de l’Autonomie réunira de nombreux professionnels pour vous présenter les solutions et services disponibles sur notre territoire. Vous pourrez échanger directement avec eux, obtenir des conseils personnalisés et repartir avec des informations concrètes.
Mercredi 23 septembre 2026
De 9h à 18h
Espace La Concorde à Petite-Rosselle
Entrée libre
Seniors, proches et aidants venez poser vos questions et découvrir les solutions qui peuvent réellement faciliter le quotidien.Tout public
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Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 56 14 01 00 contact@mhp-forbach.fr
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English :
Do you have questions about how to live better at home, make getting around easier, or support a loved one in their daily life?
The Independence Fair will bring together many professionals to introduce you to the solutions and services available in our region. You’ll be able to speak with them directly, get personalized advice, and leave with practical information.
Wednesday, September 23, 2026
From 9 a.m. to 6 p.m.
Espace La Concorde in Petite-Rosselle
Free admission
Seniors, family members, and caregivers: come ask your questions and discover solutions that can truly make daily life easier.
L’événement Salon de l’autonomie Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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