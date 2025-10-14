SALON DE L’EMPLOI 2025 Lunel

SALON DE L’EMPLOI 2025 Lunel mardi 14 octobre 2025.

SALON DE L’EMPLOI 2025

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Mardi 14 octobre 2025 à l’Espace Castel de Lunel.

De 9h à 12h et de 14h à 16h L’entrée est libre et gratuite, sans inscription préalable.

04 67 87 83 87

salondelemploi@ville-lunel.fr

Le rendez-vous incontournable de l’emploi et de la formation revient à Lunel ! Le mardi 14 octobre 2025, l’Espace Castel accueillera une nouvelle édition du Salon de l’Emploi, organisé par la Ville de Lunel, Lunel Agglo, France Travail et la Mission Locale Jeunes. Un lieu de rencontres directes avec les recruteurs.

Des entreprises locales et régionales seront présentes pour rencontrer les candidats et proposer des opportunités dans des secteurs variés santé, commerce, restauration, bâtiment, services à la personne, transport, logistique… Une belle occasion pour les chercheurs d’emploi, les jeunes en quête d’une première expérience, ou encore les personnes en reconversion professionnelle de rencontrer directement les recruteurs.

Au-delà des stands d’entreprises, le salon met l’accent sur l’accompagnement des visiteurs

* aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,

* conseils pour réussir un entretien,

* ateliers pratiques pour valoriser ses compétences, espace dédié à la création ou reprise d’entreprise, animé par des partenaires spécialisés.

Ces services gratuits permettent aux visiteurs de préparer au mieux leur recherche et de maximiser leurs chances de succès.

Le Salon de l’Emploi s’adresse à un large public demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants, salariés en quête d’évolution ou porteurs de projet entrepreneurial. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 27

English :

Tuesday, October 14, 2025 at Espace Castel, Lunel.

From 9am to 12pm and from 2pm to 4pm Admission is free, without prior registration.

04 67 87 83 87

salondelemploi@ville-lunel.fr

German :

Dienstag, den 14. Oktober 2025 im Espace Castel in Lunel.

Von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr Der Eintritt ist frei und kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

04 67 87 83 87

salondelemploi@ville-lunel.fr

Italiano :

Martedì 14 ottobre 2025 presso l’Espace Castel di Lunel.

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 L’ingresso è libero, non è richiesta la registrazione preliminare.

04 67 87 83 87

salondelemploi@ville-lunel.fr

Espanol :

Martes 14 de octubre de 2025 en el Espace Castel de Lunel.

De 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Entrada gratuita, sin inscripción previa.

04 67 87 83 87

salondelemploi@ville-lunel.fr

L’événement SALON DE L’EMPLOI 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL