Salon de l’Emploi Rue Anatole France Bergerac

Rue Anatole France Espace Etincelle Bergerac Dordogne

15 novembre 2025





Nous accueillons pour la ère fois le Salon de l’Emploi !

Si vous souhaitez

→ Faire le point sur votre parcours professionnel ?

→ Vous orienter pour (re)démarrer votre carrière ?

→ Construire un projet de reconversion ?

→ Découvrir les organismes de formation de votre région ?

→ Trouver des opportunités et décrocher un emploi ?

Cet évènement est fait pour vous !

Au programme

– Des séances de coaching avec des professionnels.

– La découverte de formations adaptées à votre projet.

– Des conseils et solutions pour financer votre parcours ou votre création d’entreprise.

– Un job & alternance dating pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent dans le Bergeracois.

– Des conférences et ateliers sur des thématiques variées.

– Un espace immersif pour tester et découvrir plusieurs métiers en direct !

N’oubliez pas de vous inscrire ! .

