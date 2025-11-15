Salon de l’Emploi Rue Anatole France Bergerac
Salon de l'Emploi Rue Anatole France Bergerac samedi 15 novembre 2025.
Salon de l’Emploi
Rue Anatole France Espace Etincelle Bergerac Dordogne
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Nous accueillons pour la ère fois le Salon de l’Emploi !
Si vous souhaitez
→ Faire le point sur votre parcours professionnel ?
→ Vous orienter pour (re)démarrer votre carrière ?
→ Construire un projet de reconversion ?
→ Découvrir les organismes de formation de votre région ?
→ Trouver des opportunités et décrocher un emploi ?
Cet évènement est fait pour vous !
Au programme
– Des séances de coaching avec des professionnels.
– La découverte de formations adaptées à votre projet.
– Des conseils et solutions pour financer votre parcours ou votre création d’entreprise.
– Un job & alternance dating pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent dans le Bergeracois.
– Des conférences et ateliers sur des thématiques variées.
– Un espace immersif pour tester et découvrir plusieurs métiers en direct !
N’oubliez pas de vous inscrire ! .
Rue Anatole France Espace Etincelle Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
