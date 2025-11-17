Salon de l’emploi de communauté d’agglomération du Pays de Landerneau / Daoulas Agence LANDERNEAU La Martyre

Début : 2025-11-17T17:00:00+01:00 – 2025-11-17T18:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T17:00:00+01:00 – 2025-11-17T18:30:00+01:00

JOB DATING organisé par la communauté d agglomération du pays de Landerneau Daoulas en partenariat avec Défis emplois, France Travail, la Mission Locale et Sato intérim. Plus de 33 entreprises seront présentes de 16h30 à 19h30 dans différents secteurs : – Commerce (Leclerc, Super U, Scarmor…), – Tertiaire (Véraltis, agences immobilières…), – Industrie (Whaou, Ecat ID, Gilbert, Prestia…), – Aide et soins (Institut Cap Horn, Don Bosco, Amadeus, Admr, ASF…), – Agriculture (Anefa, partag’emp

Agence LANDERNEAU 29800 Landerneau La Martyre 29800 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519694 »}]

