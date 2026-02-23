Salon de l’emploi et de la Formation Mutzig

Salon de l’emploi et de la Formation

Le Salon de l’Emploi et de la Formation est de retour ! Un partenaire se joint à nous pour cette 5ème édition il s’agit de l’entreprise Bugatti avec des surprises à découvrir le jour J.

Dôme de Mutzig de 9h00 à 17h00

À la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une nouvelle orientation professionnelle ? Venez rencontrer des entreprises qui recrutent, des organismes de formation et des acteurs de l’emploi réunis pour vous accompagner dans votre avenir.

Exposants, profitez d’un événement clé pour valoriser vos métiers, recruter et gagner en visibilité auprès d’un public motivé et qualifié.

Un rendez-vous incontournable pour construire l’avenir professionnel !

Rendez-vous sur www.Jobconnect.fr pour voir les différentes entreprises et acteur de l’emploi présent sur notre salon. .

