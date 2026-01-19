Salon de l’Emploi et de l’Emploi Saisonnier Espace René Cassin Fontenay-le-Comte

Salon de l’Emploi et de l’Emploi Saisonnier

Espace René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-02-06 10:30:00

fin : 2026-02-06 18:00:00

2026-02-06

Salon de l’emploi coorganisé par la ville de Fontenay-le-Comte et Vendée Grand Sud en présence de nombreuses entreprises du bassin et des partenaires de l’emploi et de la formation, France Travail, Cap emploi 85, Mission Locale…

Cet événement est l’occasion pour les personnes à la recherche d’un emploi, d’un emploi saisonnier ou d’une formation de rencontrer les entreprises qui recrutent et les organismes de formation du territoire.

70 exposants entreprises privées/publiques de tous secteurs d’activité, organismes de formation, agences d’intérim et partenaires de l’emploi

Des temps forts tout au long de la journée pour construire un projet professionnel.

Évènement gratuit, ouvert à tous.

Pensez à vous munir d’un CV. .

Espace René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Job fair co-organized by the town of Fontenay-le-Comte and Vendée Grand Sud, attended by numerous local companies and employment and training partners, France Travail, Cap emploi 85, Mission Locale…

