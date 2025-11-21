Salon de l’Emploi Industriel Prieuré Saint-Martin Montereau-Fault-Yonne

Salon de l’Emploi Industriel Vendredi 21 novembre, 13h00 Prieuré Saint-Martin Seine-et-Marne

Salon de l’emploi industriel – Récapitulatif

Contenu du salon

15 à 20 stands installés sur place :

Une quinzaine d’entreprises présentes avec des offres d’emploi à pourvoir.

École de production : découverte des métiers et opportunités de formation.

Partenaires de l’emploi et de l’accompagnement : structures d’insertion, organismes de formation, acteurs de l’orientation.

Objectifs

Faciliter la rencontre directe entre entreprises et candidats.

Mettre en avant les opportunités professionnelles dans l’industrie.

Offrir des ressources et solutions pour mieux accompagner les parcours vers l’emploi.

Prieuré Saint-Martin, 77130 Montereau-Fault-Yonne

