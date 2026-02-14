Salon de l’emploi saisonnier, Le Vigan (30), Le Vigan

Salon de l’emploi saisonnier Mardi 24 mars, 12h30 Le Vigan (30) Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T12:30:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T12:30:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Les entreprises locales recrutent

Un après-midi de rencontres entre entreprises recrutant du personnel saisonnier et public en recherche d’un emploi temporaire.

La Communauté de communes du Pays viganais, France Travail, la Mission Locale Garrigue et Cévennes, Inter’Aide, DFI Intérim et recrutement et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels organisent le 2ᵉ Salon de l’emploi saisonnier.

Rendez-vous le mardi 24 mars 2026 de 12h30 à 17h00

Maison de la formation et des entreprises

30 B route du Pont de la Croix – LE VIGAN

Plusieurs secteurs d’activités seront représentés : de l’agriculture à la grande distribution en passant par l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, les offres d’emplois devraient être multiples et variées.

Pensez à apporter votre CV !

Le Vigan (30) Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 82 58 58 »}]

Deuxième édition du salon de l’emploi saisonnier au Vigan !