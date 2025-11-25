Salon de l’entrepreneur Rue Pablo Picasso Montluçon

Rue Pablo Picasso Athanor Montluçon Allier

Début : 2025-11-25 10:00:00

fin : 2025-11-25 18:00:00

2025-11-25

La CCI, la chambre d’agriculture et la CMA de l’Allier sont ravies d’organiser chaque année cette journée dédiée à tous les entrepreneurs de l’Allier créateurs, repreneurs, dirigeants de TPE ou de PME, cédants, ..

Rue Pablo Picasso Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 50 15

English :

The CCI, the Chamber of Agriculture and the CMA de l’Allier are delighted to organize this annual event, dedicated to all entrepreneurs in the Allier region: start-ups, takeovers, managers of very small businesses or SMEs, …

German :

Die IHK, die Landwirtschaftskammer und die CMA des Departements Allier freuen sich, jedes Jahr diesen Tag zu organisieren, der allen Unternehmern des Departements Allier gewidmet ist: Gründern, Übernehmern, Leitern von Kleinstunternehmen oder KMU, Abtretenden, …

Italiano :

La CCI, la Camera dell’Agricoltura e la CMA de l’Allier sono liete di organizzare questo evento annuale, aperto a tutti gli imprenditori dell’Allier: start-up, acquisizioni, gestori di piccolissime imprese o PMI, cessioni di attività, …

Espanol :

La CCI, la Cámara de Agricultura y la CMA de l’Allier se complacen en organizar este evento anual, abierto a todos los empresarios del Allier: empresas de nueva creación, adquisiciones, gerentes de empresas muy pequeñas o PYME, personas que abandonan su actividad, …

