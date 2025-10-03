Salon de l’entreprise Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Salon de l'entreprise Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 3 octobre 2025.

Salon de l’entreprise

Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-03 13:00:00

2025-10-03

Les Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche et Drôme Sud Provence ont unis leurs forces pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises lors d’un salon dédié à l’entrepreneuriat !

economie@ccdraga.fr

English :

The Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l?Ardèche and Drôme Sud Provence have joined forces to support business start-ups and takeovers at a trade show dedicated to entrepreneurship!

German :

Die Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche und Drôme Sud Provence haben ihre Kräfte gebündelt, um Unternehmensgründer und -übernehmer auf einer Messe zu begleiten, die dem Unternehmertum gewidmet ist!

Italiano :

La Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche e la Drôme Sud Provence hanno unito le forze per sostenere la creazione e l’acquisizione di imprese in una fiera dedicata all’imprenditorialità!

Espanol :

La Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche y Drôme Sud Provence han unido sus fuerzas para apoyar la creación y adquisición de empresas en una feria dedicada al espíritu empresarial

