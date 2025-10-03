Salon de l’entreprise Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Salon de l’entreprise Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 3 octobre 2025.
Salon de l’entreprise
Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-03 13:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Les Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche et Drôme Sud Provence ont unis leurs forces pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises lors d’un salon dédié à l’entrepreneuriat !
.
Place du 14 juillet Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes economie@ccdraga.fr
English :
The Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l?Ardèche and Drôme Sud Provence have joined forces to support business start-ups and takeovers at a trade show dedicated to entrepreneurship!
German :
Die Communautés de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche und Drôme Sud Provence haben ihre Kräfte gebündelt, um Unternehmensgründer und -übernehmer auf einer Messe zu begleiten, die dem Unternehmertum gewidmet ist!
Italiano :
La Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche e la Drôme Sud Provence hanno unito le forze per sostenere la creazione e l’acquisizione di imprese in una fiera dedicata all’imprenditorialità!
Espanol :
La Communauté de Communes du Rhône Au Gorges de l’Ardèche y Drôme Sud Provence han unido sus fuerzas para apoyar la creación y adquisición de empresas en una feria dedicada al espíritu empresarial
L’événement Salon de l’entreprise Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence