SALON DE L’ENVIRONNEMENT Montpellier

SALON DE L’ENVIRONNEMENT

13 Rue du Carré du Roi Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-02

Ne manquez pas le Salon de l’Environnement de l’EGPN les 06 et 07 mars 2026 !

Le Thème La biodiversité le pilier de l’innovation

Vendredi à partir de 18h conférence d’ouverture et table-ronde

Samedi: ouverte de 09h à 18h

Au programme

Stands

Conférences

Escape Game

Chasses aux trésors

Exposition photos

Entrée libre et gratuite .

13 Rue du Carré du Roi Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss EGPN’s Salon de l’Environnement on March 06 and 07, 2026!

Theme: Biodiversity, the pillar of innovation

