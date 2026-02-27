SALON DE L’ENVIRONNEMENT Montpellier
SALON DE L’ENVIRONNEMENT Montpellier lundi 2 mars 2026.
SALON DE L’ENVIRONNEMENT
13 Rue du Carré du Roi Montpellier Hérault
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-06
2026-03-02
Le Thème La biodiversité le pilier de l’innovation
Le Thème La biodiversité le pilier de l’innovation
Vendredi à partir de 18h conférence d’ouverture et table-ronde
Samedi: ouverte de 09h à 18h
Au programme
Stands
Conférences
Escape Game
Chasses aux trésors
Exposition photos
Entrée libre et gratuite .
13 Rue du Carré du Roi Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Don’t miss EGPN’s Salon de l’Environnement on March 06 and 07, 2026!
Theme: Biodiversity, the pillar of innovation
