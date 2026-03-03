Salon de l’érotisme à Avignon – Edition 2026 avignon Avignon
RDV à Avignon ParcExpo les 28 et 29 mars 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret
**Salon de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon**
———————————————————
Salon ‘ ‘ Interdit aux -18 ans
– Samedi 28 mars 2026 de 14h00 à 01h00
– Dimanche 29 mars 2026 de 14h00 à 19h00
**Une expérience totalement revue pour 2026**… PLUS INTENSE, plus immersive, plus INOUBLIABLE. Pendant 2 jours, plongez dans l’univers SENSUEL, FESTIF et sans tabou du Festival XCabaret au Parc Expo d’Avignon.
__________
**AU PROGRAMME**
– + de 40 Exposants
– DJ avec 3 ambiances musicales
– Shows en continu
– 2 scènes de spectacles
– Tombola
– Shibari & univers BDSM
– Strip & shows X
– Massages bien-être
– Shows en cabine privée
– Concours T-Shirt mouillé
– Club & sauna libertin
_________
**GUEST EXCEPTIONNELLES**
– FOXY : Star des réseaux sociaux, reine des interviews pimentées, sa chevelure rousse et son tempérament de feu font d’elle une personnalité aussi charismatique qu’incontournable.
– ALICE DRAKE : Elle tourne pour les plus grandes productions européennes, notamment pour un certain Rocco Siffredi. Vous l’avez sûrement aperçue récemment dans la villa de Little Angel.
__________
**SHOWS & ANIMATIONS**
– Stripteases Homme / Femme
– Shows Hot et X
– Duo Lesbiens
– Stripteases Car Wash
– Shows Pole Dance Sulfureux
– Body Painting
– Défilés Lingeries Sexy
– Shows BDSM
– Erotico BDSM
– Atelier Shibari
– Stripteases Cabines
– Robots Performer Laser
– Shows GLEESE et son apéro champagne
– Lecture Érotique
– Foxy et ses questions pimentées
– MZL et sa Soumise au Donjon
**ANIMATIONS**
– Carwash sexy
– Rodéo coquin
– Tombola
__________
**ESPACE XL BD…SM : Un univers immersif pour les amateurs et les curieux** :
– Stand BDSM
– Ateliers BDSM
– Démonstrations
– Hard’N Hot / Collectif Artisans Bdsm + Ateliers
– French Shibari Mafia / Cordes Et Accessoires Shibari + Atelier Avec Hwg-Paris
– L’Atelier Prohibé
– L’Atelier des Enchaînés avec Kaldor le forgeron et sa forge / Mobiliers + Accessoires Bdsm
– La Chambre des Plaisirs Secrets
– BDSM_SUD avec leur donjon
– L’Epicurienne Shop
– Sombre Miel / Photographe Dark. Fétish. Bdsm
– MZL et sa soumise
– LSK le Donjon
– DARK.FÉTISH.BDSM
– True Love Metalworks / Mobilier Bdsm
– O Lunes Rouges / Accessoires Cuir Bdsm
__________
**CREATRICES DE CONTENUS PRESENTES**
– Joyce Davis
– Miss Paola
– Eva Lovinia
– Ava White
__________
**STANDS SHOP & ACCESSOIRES** : Lingerie, toys, artisanat, gourmandises, champagne… il y en aura pour tous les plaisirs :
– THE FOOLMOON / Lingerie + bijoux
– DESIRS ET TENTATIONS / Lingerie grande taille + toys
– SANDY X / Créatrice de lingerie sexy + toys
– GLEESE / Site et réseau libertin
– MIKKA / Organisateur de soirée libertine
– CREEPYCREATE / Upcycling sur vestes
– FOREVER / Produits aloe vera
– LE CHEF A RHUM ATISE / Rhums arrangés
– MFD EVENEMENTIEL / Bar à champagne
– LE PATIO BY M / Bar à huîtres
– BISCUITS FOLI’S / Biscuits maison
– GIGI’S PARTY / Gravure laser
– O FIL DU TEMPS / Fileur de verre
– EPICURIENNE / Toys
– TURBUTE CREATION / Toys fait main en France
– PLAISIR ADDICT / Ambassadrice jouets + cosmétiques sensuels
– MADEMOISELLE G / Poppers
– CBD’EAU CHATEAURENARD / CBD
– EDITIONS O PLAISIRS / Auteur érotique
__________
**BIEN ETRE & SERVICES**
– CAMILLE / Massage tantrique
– AU BONHEUR DE L’AME / Massage cœur à corps
– LAURENTGIZZI / Body painting
– PWR ink / Strass dentaire + flash tattoo
– XENA TOTOO / Tatouage + piercings
__________
**LIEUX**
– LA CHAMBRE DES PLAISIRS SECRETS / Love room
– LA SUITE DES DESIRS / Love room
– LSK – LE DONJON / Love room
– L’EVEREST / Love room
– LE NEW BORA / Club échangiste et sauna libertin
**Que vous soyez curieux, joueurs ou audacieux… le Festival XCabaret vous ouvre ses portes pour un week-end brûlant à Avignon.**
__________
**INFOS PRATIQUES**
Bar & Restauration : parce qu’un peu d’énergie sera nécessaire…
Partenaire exclusif : GLEESE
Organisateur : XCabaret
Entrée individuelle : 15€ / Entrée couple : 27€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00
1
https://the-place-to-be.fr/evenement/festival-erotisme-avignon/ https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme1 https://xcabaret.com/
avignon chemin des felons Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse