Salon de l’érotisme à Avignon – Edition 2026 avignon Avignon

RDV à Avignon ParcExpo les 28 et 29 mars 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret

**Salon de l’Erotisme au Parc des Expositions d’Avignon**

Salon ‘ ‘ Interdit aux -18 ans

– Samedi 28 mars 2026 de 14h00 à 01h00

– Dimanche 29 mars 2026 de 14h00 à 19h00

**Une expérience totalement revue pour 2026**… PLUS INTENSE, plus immersive, plus INOUBLIABLE. Pendant 2 jours, plongez dans l’univers SENSUEL, FESTIF et sans tabou du Festival XCabaret au Parc Expo d’Avignon.

**AU PROGRAMME**

– + de 40 Exposants

– DJ avec 3 ambiances musicales

– Shows en continu

– 2 scènes de spectacles

– Tombola

– Shibari & univers BDSM

– Strip & shows X

– Massages bien-être

– Shows en cabine privée

– Concours T-Shirt mouillé

– Club & sauna libertin

**GUEST EXCEPTIONNELLES**

– FOXY : Star des réseaux sociaux, reine des interviews pimentées, sa chevelure rousse et son tempérament de feu font d’elle une personnalité aussi charismatique qu’incontournable.

– ALICE DRAKE : Elle tourne pour les plus grandes productions européennes, notamment pour un certain Rocco Siffredi. Vous l’avez sûrement aperçue récemment dans la villa de Little Angel.

**SHOWS & ANIMATIONS**

– Stripteases Homme / Femme

– Shows Hot et X

– Duo Lesbiens

– Stripteases Car Wash

– Shows Pole Dance Sulfureux

– Body Painting

– Défilés Lingeries Sexy

– Shows BDSM

– Erotico BDSM

– Atelier Shibari

– Stripteases Cabines

– Robots Performer Laser

– Shows GLEESE et son apéro champagne

– Lecture Érotique

– Foxy et ses questions pimentées

– MZL et sa Soumise au Donjon

**ANIMATIONS**

– Carwash sexy

– Rodéo coquin

– Tombola

**ESPACE XL BD…SM : Un univers immersif pour les amateurs et les curieux** :

– Stand BDSM

– Ateliers BDSM

– Démonstrations

– Hard’N Hot / Collectif Artisans Bdsm + Ateliers

– French Shibari Mafia / Cordes Et Accessoires Shibari + Atelier Avec Hwg-Paris

– L’Atelier Prohibé

– L’Atelier des Enchaînés avec Kaldor le forgeron et sa forge / Mobiliers + Accessoires Bdsm

– La Chambre des Plaisirs Secrets

– BDSM_SUD avec leur donjon

– L’Epicurienne Shop

– Sombre Miel / Photographe Dark. Fétish. Bdsm

– MZL et sa soumise

– LSK le Donjon

– DARK.FÉTISH.BDSM

– True Love Metalworks / Mobilier Bdsm

– O Lunes Rouges / Accessoires Cuir Bdsm

**CREATRICES DE CONTENUS PRESENTES**

– Joyce Davis

– Miss Paola

– Eva Lovinia

– Ava White

**STANDS SHOP & ACCESSOIRES** : Lingerie, toys, artisanat, gourmandises, champagne… il y en aura pour tous les plaisirs :

– THE FOOLMOON / Lingerie + bijoux

– DESIRS ET TENTATIONS / Lingerie grande taille + toys

– SANDY X / Créatrice de lingerie sexy + toys

– GLEESE / Site et réseau libertin

– MIKKA / Organisateur de soirée libertine

– CREEPYCREATE / Upcycling sur vestes

– FOREVER / Produits aloe vera

– LE CHEF A RHUM ATISE / Rhums arrangés

– MFD EVENEMENTIEL / Bar à champagne

– LE PATIO BY M / Bar à huîtres

– BISCUITS FOLI’S / Biscuits maison

– GIGI’S PARTY / Gravure laser

– O FIL DU TEMPS / Fileur de verre

– EPICURIENNE / Toys

– TURBUTE CREATION / Toys fait main en France

– PLAISIR ADDICT / Ambassadrice jouets + cosmétiques sensuels

– MADEMOISELLE G / Poppers

– CBD’EAU CHATEAURENARD / CBD

– EDITIONS O PLAISIRS / Auteur érotique

**BIEN ETRE & SERVICES**

– CAMILLE / Massage tantrique

– AU BONHEUR DE L’AME / Massage cœur à corps

– LAURENTGIZZI / Body painting

– PWR ink / Strass dentaire + flash tattoo

– XENA TOTOO / Tatouage + piercings

**LIEUX**

– LA CHAMBRE DES PLAISIRS SECRETS / Love room

– LA SUITE DES DESIRS / Love room

– LSK – LE DONJON / Love room

– L’EVEREST / Love room

– LE NEW BORA / Club échangiste et sauna libertin

**Que vous soyez curieux, joueurs ou audacieux… le Festival XCabaret vous ouvre ses portes pour un week-end brûlant à Avignon.**

**INFOS PRATIQUES**

Bar & Restauration : parce qu’un peu d’énergie sera nécessaire…

Partenaire exclusif : GLEESE

Organisateur : XCabaret

Entrée individuelle : 15€ / Entrée couple : 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

https://the-place-to-be.fr/evenement/festival-erotisme-avignon/ https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme1 https://xcabaret.com/

avignon chemin des felons Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse



