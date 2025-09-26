Salon de l’érotisme Fontanes

Salon de l’érotisme Fontanes vendredi 26 septembre 2025.

Salon de l’érotisme

Planques Ouest Fontanes Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Des shows sexy, de la lingerie, des sextoys, des animations, du libertinage tout ceci réservé à un public adulte.

L’accès est bien entendu interdit aux personnes mineures.

Nous nous réservons le droit de vous refuser l’entrée en cas de tenue incorrecte ou d’abus de consommation d’alcool

Les caisses entrée ferment 45 minutes avant le fermeture

Planques Ouest Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 67 57 61 44 contact@eroticshows.fr

English :

Sexy shows, lingerie, sex toys, entertainment, libertinage all for adults only.

Access is of course forbidden to minors.

We reserve the right to refuse entry in the event of improper dress or alcohol abuse

Ticket offices close 45 minutes before closing time

German :

Sexy Shows, Dessous, Sextoys, Animationen, Libertinage alles nur für ein erwachsenes Publikum.

Minderjährigen ist der Zutritt selbstverständlich untersagt.

Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen den Zutritt zu verweigern, wenn Sie sich unpassend kleiden oder zu viel Alkohol trinken

Die Eingangskassen schließen 45 Minuten vor Schließung

Italiano :

Spettacoli sexy, lingerie, giocattoli sessuali, intrattenimento, libertinaggio tutto per soli adulti.

L’accesso è ovviamente vietato ai minori.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare l’ingresso in caso di abbigliamento inadeguato o di abuso di alcol

L’ingresso si chiude 45 minuti prima dell’orario di chiusura

Espanol :

Espectáculos sexys, lencería, juguetes sexuales, entretenimiento, libertinaje: todo sólo para adultos.

Por supuesto, el acceso está prohibido a los menores.

Nos reservamos el derecho a denegar la entrada en caso de vestimenta inadecuada o abuso de alcohol

La admisión se cierra 45 minutos antes de la hora de cierre

L’événement Salon de l’érotisme Fontanes a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Cahors Vallée du Lot