Salon de l’érotisme TABOO Troyes

Salon de l'érotisme

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21 02:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Une occasion pour venir faire la fête dans une ambiance conviviale et coquine.

Pas un seul temps mort et des spectacles visibles aux 4 coins du salon des artistes performeurs sur le Grand Podium, un Espace Bar à Champagne, un Espace Fetish/BDSM avec shows et démonstrations continus, un Théâtre Érotique pour un public avide de sensations fortes, un espace ‘exposants’, un Espace Libertin un vrai pour les initiés et ceux qui demandent à l’être, avec des soirées à thèmes de programmées…..



Côté exposants, plusieurs thématiques seront présentes prêt à porter, lingerie, cuir et dentelle, bijoux coquins, tatouage, jouets érotiques, soin du corps, tatouage et piercing….



Parking gratuit à proximité

Restauration et petite restauration

Interdit -18 ans .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est kloxxo@oxxo-evenements.fr

