Salon de l’ésotérisme « Les secrets de la cour de merlin à Lignereuil

Le 21 juin, La Cour de Merlin vous ouvre ses portes dans les jardins de la ferme du Moulin, et vous livre ses secrets.

Un événement regroupant, en plein air, des professionnels dans le domaine de l’ésotérisme.

Une journée pour se divertir et se faire du bien dans un cadre bucolique.

Venez prendre part à un rassemblement Magique !

Informations pratiques

Le samedi 21 de 14h00 à 21h00

Lieux: La Ferme du Moulin situé au 16 rue du Moulin à Lignereuil (62810)

Au programe:

Fées, chamanes, tarologues, médiums, médiation et communication animale, praticiens en soins holistiques, soins énergétiques pour animaux, artisans dans le domaine de l’ésotérisme, marché bien-être et ésotérique, ateliers animation conférences

Présence exceptionnelle de Sienta Marie , qui a un magnifique parcours en danse contemporaine, issue de Danses & Cie CEC et Iwanson International School of Contempory Dance

Jeu de piste retrouvez le trésor caché de Merlin (cadeau à gagner)

Concours du plus beau déguisement visiteurs

Cérémonie de clôture de 21h30 à 22h.

Tarif: 2€

Informations au 06 30 66 92 94 .

16 rue du moulin

Lignereuil 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 30 66 92 94

