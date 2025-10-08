Salon de l’essor Salle DEVOSGE Dijon

L’association L’ESSOR propose lors de son salon d’automne, un rendez-vous artistique majeur à DIJON, cité des ducs de Bourgogne.

Trente cinq peintres et sculpteurs (dont deux nouveaux adhérents) présentent leurs dernières créations dans la très vaste salle Devosge aménagée en galerie en plein centre-ville (proche place Darcy).

Cette année l’invité d’honneur est Jean MATROT, LE peintre de la lumière. Cet artiste est bien connu notamment pour ses scènes de rue et de vie urbaine, terrasses de bistrot etc…Il est présent dans plusieurs galeries en France.

La nouveauté 2025 Sont invités cinq peintres en tant qu’invités-découvertes de l’année. Peut-être de futurs membres?

Un travail de visibilité est en cours, voir le tout nouveau site WEB www://lessor-art.fr ainsi que les récentes pages des réseaux sociaux (Face Book et INSTAGRAM).

Signe que l’ESSOR a une nouvelle dynamique, de nouveaux partenariats ont été conclus. A noter pour exemple un soutien à la fois ponctuel pour les salons mais aussi des conditions commerciales avantageuses pour les artistes en matière de fournitures Beaux Arts.

La médiation est une nouvelle fois au rendez vous avec des élèves et leurs enseignants, des rencontres d’adolescents en difficulté, des travailleurs handicapés ainsi que des résidents d’EHPAD, avec des ateliers.

La fenêtre d’ouverture du salon a été étendue, pour satisfaire le plus grand nombre de visiteurs, jusqu’à 19h tous les soirs plus une nocturne. .

Salle DEVOSGE 5 rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 86 52 40 promotion@lessor-art.fr

