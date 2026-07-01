AGENDA · Fontguenand
Salon de l’été Fontguenand
samedi 25 juillet 2026 · Fontguenand
Informations pratiques
Fontguenand
Salon de l’été
19 Rue Principale Fontguenand Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 17:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Salon d’artisans et créateurs.
Le Salon de l’été est l’occasion de découvrir divers artisans et créateurs, et leurs réalisations. .
19 Rue Principale Fontguenand 36600 Indre Centre-Val de Loire cdavdi36@yahoo.com
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English :
Artisans and Designers Fair.
L’événement Salon de l’été Fontguenand a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Valençay