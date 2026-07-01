Informations pratiques

Fontguenand

Salon de l’été

19 Rue Principale Fontguenand Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Salon d’artisans et créateurs.

Le Salon de l’été est l’occasion de découvrir divers artisans et créateurs, et leurs réalisations. .

19 Rue Principale Fontguenand 36600 Indre Centre-Val de Loire cdavdi36@yahoo.com

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English :

Artisans and Designers Fair.

L’événement Salon de l’été Fontguenand a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Valençay