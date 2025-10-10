Salon de l’Être l’art de prendre soin de soi Centre socio-culturel Blavozy
Centre socio-culturel 8 place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2025-10-10
2025-10-12
2025-10-10
L’art de prendre soin de soi est au coeur du salon avec des conférences, ateliers, exposants et diverses rencontres.
Centre socio-culturel 8 place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 salondeletre43@gmail.com
English :
The art of taking care of yourself is at the heart of the show, with conferences, workshops, exhibitors and various meetings.
German :
Die Kunst, sich um sich selbst zu kümmern, steht im Mittelpunkt der Messe mit Vorträgen, Workshops, Ausstellern und verschiedenen Begegnungen.
Italiano :
L’arte di prendersi cura di sé è al centro del salone, con conferenze, workshop, espositori e incontri vari.
Espanol :
El arte de cuidarse está en el centro del salón, con conferencias, talleres, expositores y encuentros diversos.
