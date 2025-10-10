Salon de l’Être l’art de prendre soin de soi Centre socio-culturel Blavozy

Salon de l’Être l’art de prendre soin de soi Centre socio-culturel Blavozy vendredi 10 octobre 2025.

Salon de l’Être l’art de prendre soin de soi

Centre socio-culturel 8 place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

conférence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

L’art de prendre soin de soi est au coeur du salon avec des conférences, ateliers, exposants et diverses rencontres.

.

Centre socio-culturel 8 place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 18 16 58 salondeletre43@gmail.com

English :

The art of taking care of yourself is at the heart of the show, with conferences, workshops, exhibitors and various meetings.

German :

Die Kunst, sich um sich selbst zu kümmern, steht im Mittelpunkt der Messe mit Vorträgen, Workshops, Ausstellern und verschiedenen Begegnungen.

Italiano :

L’arte di prendersi cura di sé è al centro del salone, con conferenze, workshop, espositori e incontri vari.

Espanol :

El arte de cuidarse está en el centro del salón, con conferencias, talleres, expositores y encuentros diversos.

L’événement Salon de l’Être l’art de prendre soin de soi Blavozy a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay