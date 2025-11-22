Salon de l’Etudiant à Aix-en-Provence Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Salon de l’Etudiant à Aix-en-Provence

Samedi 22 novembre 2025 de 9h à 17h. Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Vous êtes au lycée ou en études supérieures et vous réfléchissez à votre futur parcours d’études ? Le Salon de l’Etudiant 2025 à Aix-en-Provence est le rendez-vous incontournable pour éclairer votre projet d’orientation et façonner votre avenir.

Le Salon de l’Etudiant à Aix-en-Provence ouvrira ses portes pour sa 7e édition le samedi 22 novembre 2025 à l’Arena du Pays d’Aix ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement important du paysage éducatif est organisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Ville d’Aix-en-Provence, la Région Sud et Aix Marseille Université. Partageant la mission commune d’accompagner les jeunes vers une orientation réussie, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour partager cet événement auprès des jeunes et de leur famille.



Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup.



Au fil des conférences, ateliers et échanges sur les stands d’information, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large variété de formations, de mieux comprendre les conditions d’admission, de s’informer sur les débouchés professionnels et de dialoguer avec des experts passionnés. Un moment important pour mieux décrypter Parcoursup et explorer toute la richesse des filières, des écoles et des universités.



A qui s’adresse le salon ?

• Les lycéens à la recherche de conseils pour éclairer leur projet d’orientation.

• Les étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.

• Les parents et enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de parcours professionnels. .

Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you in high school or university and thinking about your future course of study? The Salon de l’Etudiant 2025 in Aix-en-Provence is the place to be to find out more about your career plans and shape your future.

German :

Sie besuchen das Gymnasium oder studieren an einer Hochschule und denken über Ihren zukünftigen Studienweg nach? Der Salon de l’Etudiant 2025 in Aix-en-Provence ist der wichtigste Termin, um Ihren Orientierungsplan zu beleuchten und Ihre Zukunft zu gestalten.

Italiano :

Frequentate la scuola secondaria o l’istruzione superiore e state pensando al vostro futuro percorso di studi? Il Salon de l’Etudiant 2025 di Aix-en-Provence è il posto giusto per saperne di più sui vostri progetti e dare forma al vostro futuro.

Espanol :

¿Estás en la enseñanza secundaria o superior y piensas en tus futuros estudios? El Salon de l’Etudiant 2025 de Aix-en-Provence es el lugar ideal para informarte sobre tus planes y dar forma a tu futuro.

