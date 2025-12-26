Salon de l’Étudiant et de l’Apprentissage Auxerrexpo Auxerre

Salon de l’Étudiant et de l’Apprentissage

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Le Salon de l’Étudiant et de l’Apprentissage d’Auxerre est le rendez-vous incontournable pour les lycéens, étudiants, parents et adultes en reconversion qui souhaitent construire un projet d’avenir solide. Organisé au cœur de l’Yonne, ce salon réunit en un même lieu établissements de formation, centres d’apprentissage, entreprises, et institutions pour répondre à toutes les questions sur l’orientation, les études, les métiers et l’alternance.

Objectif Offrir un accompagnement concret et personnalisé pour choisir une filière, découvrir des secteurs porteurs, rencontrer des professionnels et comprendre les dispositifs d’aide à la formation.

Que vous envisagiez des études courtes ou longues, un BTS, une licence, une école spécialisée ou une formation en apprentissage, le Salon de l’étudiant et de l’apprentissage est là pour vous guider vers la réussite.

Un moment-clé pour s’informer, s’orienter et passer à l’action ! .

