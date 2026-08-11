Informations pratiques

Salon de l’Étudiant : Formations et recrutement en alternance Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Samedi 6 février 2027, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

Rencontrez l’Université de Rennes lors du salon formations et recrutement en alternance, le samedi 6 février 2027.

**Rendez-vous le samedi 6 février 2027, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes.**

L’alternance à l’Université de Rennes, c’est près de **130 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage** accessible à partir du Bac +2 à Bac +5 ! DEUST, BUT, licence professionnelle, master, diplôme d’ingénieur, l’alternance est proposée à tous les niveaux et dans les domaines.

Pour préparer votre visite, consultez l’annuaire des formations de l’Université de Rennes pour découvrir l’offre de formations en alternance et la page [** »L’alternance à l’université »**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/et-si-lalternance-etait-votre-projet-pour-2026) pour télécharger le guide alternance.

Plus d’infos sur l’alternance : [**formation-continue.univ-rennes.fr**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-06T09:30:00.000+01:00

Fin : 2027-02-06T17:00:00.000+01:00

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https://salon-formations-et-recrutement-en-alternance-rennes.salon.letudiant.fr/

Parc des Expositions Rennes parc expo rennes Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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