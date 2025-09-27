Salon de l’Etudiant Joué-lès-Tours

Salon de l’Etudiant Joué-lès-Tours samedi 27 septembre 2025.

Salon de l’Etudiant

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à

accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils

d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup.

Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup.

Au fil des conférences, ateliers et échanges sur les stands d’information, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large variété de formations, de mieux comprendre les conditions d’admission, de s’informer sur les débouchés professionnels et de dialoguer avec des experts passionnés. Un moment important pour mieux décrypter Parcoursup et explorer toute la richesse des filières, des écoles et des universités. .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Dedicated to education and career guidance, our show offers a wealth of opportunities to help young people build a promising future

to help young people build a promising future by offering them relevant guidance

as well as clear and precise information on Parcoursup.

German :

Unsere Bildungs- und Orientierungsmesse ist ein Ort mit vielen Möglichkeiten, der darauf abzielt

junge Menschen bei der Gestaltung einer vielversprechenden Zukunft zu unterstützen, indem wir ihnen Tipps und Ratschläge geben

die Messe ist ein Ort, an dem die Besucher die Möglichkeit haben, sich mit relevanten Orientierungshilfen und klaren und präzisen Informationen über Parcoursup vertraut zu machen.

Italiano :

Dedicata alla formazione e all’orientamento professionale, la nostra fiera è un luogo ricco di opportunità per

aiutare i giovani a costruire un futuro promettente, offrendo loro un orientamento pertinente

consigli e informazioni chiare e precise su Parcoursup.

Espanol :

Dedicada a la educación y la orientación profesional, nuestra feria es un lugar lleno de oportunidades para

ayudar a los jóvenes a labrarse un futuro prometedor ofreciéndoles orientación pertinente

consejos e información clara y precisa sobre Parcoursup.

L’événement Salon de l’Etudiant Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-08-05 par ADT 37