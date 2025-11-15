Salon de l’Etudiant Quai de la Réunion Le Havre

Salon de l’Etudiant

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Le Salon de l’Etudiant ouvrira ses portes pour sa 8ème édition le samedi 15 novembre 2025 au Carré des Docks Le Havre Normandie ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement important du paysage éducatif est organisé en partenariat avec l’Académie de Normandie, l’Agence de l’Orientation et la Région Normandie, la ville du Havre, la Métropole Le Havre Seine et le Campus Le Havre Normandie.

Consacré à l’éducation et à l’orientation, le salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup.

Au fil des conférences, ateliers et échanges sur les stands d’information, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large variété de formations, de mieux comprendre les conditions d’admission, de s’informer sur les débouchés professionnels et de dialoguer avec des experts passionnés. Un moment important pour mieux décrypter Parcoursup et explorer toute la richesse des filières, des écoles et des universités.

Le salon s’adresse aux lycéens à la recherche de conseils pour éclairer leur projet d’orientation, aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser, aux parents et enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de parcours professionnels. .

