Salon de l’étudiant Parc des Expositions Marseille

Salon de l’étudiant

Du vendredi 16 au samedi 17 janvier 2026 de 9h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 09:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Vous êtes au lycée ou en études supérieures et vous réfléchissez à votre futur parcours d’études ? Le Salon de l’Etudiant 2025 à Marseille est le rendez-vous incontournable pour éclairer votre projet d’orientation et façonner votre avenir.Etudiants

Cet événement, dédié à l’orientation et à la formation rassemble des représentants d’établissements d’enseignement supérieur, de grandes écoles, d’universités, d’instituts et d’organismes de formation spécialisés. Il vous offre l’opportunité de découvrir un large panel de formations et d’échanger avec des professionnels qualifiés.





A travers des conférences, des ateliers et des stands d’information, renseignez-vous sur les débouchés professionnels, les conditions d’admission, les programmes de formation, tout en développant votre réseau et en affinant vos choix d’orientation. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you in high school or university and thinking about your future course of study? The Salon de l’Etudiant 2025 in Marseille is the place to be to find out more about your career plans and shape your future.

German :

Sie besuchen das Gymnasium oder studieren an einer Hochschule und denken über Ihren zukünftigen Studienweg nach? Der Salon de l’Etudiant 2025 in Marseille ist der wichtigste Termin, um Ihre Orientierungspläne zu beleuchten und Ihre Zukunft zu gestalten.

Italiano :

Frequentate il liceo o l’università e state pensando al vostro futuro percorso di studi? Il Salon de l’Etudiant 2025 di Marsiglia è il posto giusto per saperne di più sui vostri progetti e dare forma al vostro futuro.

Espanol :

¿Estás en el liceo o en la universidad y piensas en tus futuros estudios? El Salon de l’Etudiant 2025 de Marsella es el lugar ideal para informarte sobre tus planes y forjar tu futuro.

L’événement Salon de l’étudiant Marseille a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille