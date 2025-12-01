Salon de l’Etudiant Masters Palais des Congrès Marseille

Salon de l’Etudiant Masters

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 18h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

2025-12-13 10:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Envisagez-vous d’approfondir vos études après un bac+3 ou de spécialiser davantage votre parcours académique ?Etudiants

Visitez le Salon masters, mastères spécialisés et premier emploi, en France et à l’international 2025 à Paris un événement essentiel pour les étudiants et les jeunes professionnels.





Conçu pour les détenteurs d’un bac+3 intéressés par un master, les diplômés avec un master 2 et au moins trois ans d’expérience professionnelle visant un mastère spécialisé, ainsi que les jeunes diplômés en quête de leur premier emploi, ce salon est un rendez-vous idéal pour vous. Rencontrez des représentants de prestigieuses écoles, universités, et autres institutions spécialisées.





Profitez de conférences, d’ateliers, et de stands pour découvrir une multitude de programmes, comprendre les critères d’admission, explorer des perspectives de carrière et étendre votre réseau professionnel. C’est une occasion incontournable pour affiner vos choix et avancer vers vos objectifs professionnels avec une vision claire de votre avenir. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Do you plan to further your studies after a bac+3 or to further specialize your academic career?

German :

Beabsichtigen Sie, nach dem Abschluss eines Bac+3 Ihr Studium zu vertiefen oder sich weiter zu spezialisieren?

Italiano :

Intende proseguire gli studi dopo il bac+3 o specializzarsi ulteriormente nella carriera accademica?

Espanol :

¿Piensas seguir estudiando después del bachillerato o especializarte más en tu carrera académica?

