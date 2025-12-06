Salon de l’Étudiant : Masters, MS et MBA, en France et à l’international Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 09:00 – 17:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription obligatoire : salon-masters-ms-et-mba-nantes.salon.letudiant.fr/ Etudiant, Tout public

Samedi 6 décembre 2025, le Parc des Expositions accueille la première édition du Salon de l’Étudiant : masters, MS et MBA, en France et à l’international. Pensé pour les étudiants en quête de spécialisation, ce salon constitue un véritable tremplin vers l’enseignement supérieur bac +5. Véritable carrefour d’opportunités, il leur permettra d’explorer une offre riche de formations proposées en France et à l’international. Des représentants d’universités, de grandes écoles et de centres de formation seront présents pour présenter leurs programmes, faire découvrir leurs domaines d’expertise et échanger sur les perspectives professionnelles qu’ils ouvrent. Conférences, ateliers, dialogues avec des équipes pédagogiques et témoignages d’étudiants rythmeront le salon, offrant à chacun les clés pour comparer les cursus, comprendre les modalités d’admission, anticiper les débouchés et faire des choix éclairés. Un moment essentiel pour décrypter la plateforme MonMaster et construire la suite de ses études en toute confiance.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://salon-masters-ms-et-mba-nantes.salon.letudiant.fr/