Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz

Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz vendredi 9 janvier 2026.

Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz 9 et 10 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le salon du lycéen et de l’étudiant de la région académique Bretagne

**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon du Lycéen et de l’Étudiant de Rennes, le vendredi 9 et samedi 10 janvier 2026, au parc des expositions de Rennes, halls 4 et 5.

[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes](https://formations.univ-rennes.fr/).

[Retrouvez tous les informations et le programme des conférences sur le site du salon de l’Étudiant](https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/).

[Consultez le retour sur le salon de l’Étudiant de Rennes 2025 sur le site de l’académie de Rennes](https://www.ac-rennes.fr/retour-sur-le-salon-de-l-etudiant-2025-125224).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T18:00:00.000+01:00

1

http://www.rennesparcexpo.fr https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/

Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine