Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage) rue croix saint isidore Brioude

Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage)

rue croix saint isidore Salle polyvalente Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Salon de l’Evénementiel et marché des artisans et créateurs organisés par Briva Mariage.

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rue croix saint isidore Salle polyvalente Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 01 36 36 brivamariage@gmail.com

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English :

Salon de l’Evénementiel and artisans’ and designers’ market organized by Briva Mariage.

L’événement Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage) Brioude a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne