Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage) rue croix saint isidore Brioude
Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage) rue croix saint isidore Brioude samedi 28 mars 2026.
Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage)
rue croix saint isidore Salle polyvalente Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Salon de l’Evénementiel et marché des artisans et créateurs organisés par Briva Mariage.
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rue croix saint isidore Salle polyvalente Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 01 36 36 brivamariage@gmail.com
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English :
Salon de l’Evénementiel and artisans’ and designers’ market organized by Briva Mariage.
L’événement Salon de l’Evénementiel (Briva Mariage) Brioude a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne