Salon de l’habitat 2026 Saint-Lô

Rendez-vous du 06 au 08 mars prochain pour le Salon de l’habitat de Saint-Lô !

A l’approche du printemps, la ville de Saint-Lô propose son salon de l’habitat, le rendez-vous incontournable pour connaître les solutions et démarches pour faire aboutir ses projets immobiliers, concevoir, aménager ou encore décorer sa maison et son jardin !

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

