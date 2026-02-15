Salon de l’habitat 2026 Saint-Lô
Salon de l’habitat 2026 Saint-Lô vendredi 6 mars 2026.
Salon de l’habitat 2026
Saint-Lô Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06
fin : 2026-03-08
2026-03-06
Rendez-vous du 06 au 08 mars prochain pour le Salon de l’habitat de Saint-Lô !
A l’approche du printemps, la ville de Saint-Lô propose son salon de l’habitat, le rendez-vous incontournable pour connaître les solutions et démarches pour faire aboutir ses projets immobiliers, concevoir, aménager ou encore décorer sa maison et son jardin !
Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 36 parcexpo@saint-lo.fr
