Salon de l’Habitat

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Vous avez un projet de construction, de rénovation ou simplement envie de découvrir les dernières innovations pour un habitat plus sain et écologique ?

De nombreux professionnels artisans locaux, architectes, experts en énergies renouvelables, BTP, immobilier, banque, assurance…seront présents.

Un salon pensé pour échanger, s’informer et agir pour un habitat responsable.

Buvette & restauration .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 contact@salonhabitatalsace.fr

L’événement Salon de l’Habitat Benfeld a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried