Salon de l’Habitat Benfeld
Salon de l’Habitat Benfeld samedi 28 mars 2026.
Salon de l’Habitat
1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou simplement envie de découvrir les dernières innovations pour un habitat plus sain et écologique ?
De nombreux professionnels artisans locaux, architectes, experts en énergies renouvelables, BTP, immobilier, banque, assurance…seront présents.
Un salon pensé pour échanger, s’informer et agir pour un habitat responsable.
Buvette & restauration .
1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 contact@salonhabitatalsace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon de l’Habitat Benfeld a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried