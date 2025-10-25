Salon de l’habitat Gymnase Beuzeville
Salon de l’habitat Gymnase Beuzeville samedi 25 octobre 2025.
Salon de l’habitat
Gymnase Allée d’Hailsham Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Jardin & décoration
Retrouvez une trentaine d’exposants pour le retour du Salon de l’habitat de Beuzeville, au gymnase municipal, rue d’Hailsham. .
Gymnase Allée d’Hailsham Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 03 06 94 83 kouny-organisation@orange.fr
English : Salon de l’habitat
Garden & decoration
German :
Garten & Dekoration
Italiano :
Giardino e decorazione
Espanol :
Jardín y decoración
L’événement Salon de l’habitat Beuzeville a été mis à jour le 2025-09-23 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville