Salon de l’habitat Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 8 novembre 2025.

Espace St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

Invitation d’artisans de Murrhardt (Allemagne), ville jumelée avec Château-Gontier-sur-Mayenne
ENTREE GRATUITE

RESTAURATION SUR PLACE   .

Espace St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire   jpoger53@orange.fr

