Salon de l’Habitat de Brive

Avenue du Président Kennedy Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-22

Le Salon de l’Habitat de Brive rassemble tous les corps de métiers liés à l’habitat et vous permet de rencontrer directement les artisans de votre région.

Découvrir et s’informer respect de l’environnement, économie, sécurité… Quels que soient vos questions, vos projets, nos 140 exposants sont là pour vous répondre et vous accompagner dans vos choix.

Entrée et parking gratuit. .

Avenue du Président Kennedy Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@mcvcommunication.com

L’événement Salon de l’Habitat de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-27 par Corrèze Tourisme