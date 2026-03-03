Salon de l’Habitat de Brive Brive-la-Gaillarde
Salon de l’Habitat de Brive
Avenue du Président Kennedy Brive-la-Gaillarde Corrèze
Le Salon de l’Habitat de Brive rassemble tous les corps de métiers liés à l’habitat et vous permet de rencontrer directement les artisans de votre région.
Découvrir et s’informer respect de l’environnement, économie, sécurité… Quels que soient vos questions, vos projets, nos 140 exposants sont là pour vous répondre et vous accompagner dans vos choix.
Entrée et parking gratuit. .
Avenue du Président Kennedy Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@mcvcommunication.com
English : Salon de l’Habitat de Brive
