Salon de l’Habitat de Chartres 2026 et 3e Forum des Copropriétés

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Salon de l’Habitat de Chartres vous permet d’échanger avec des professionnels qualifiés sur vos projets. Construction, rénovation et aménagement, quelles que soient vos attentes vous pourrez profiter de leurs conseils et de leurs expertises.

Chartres métropole sera également présente, à travers son service Chartres Rénov’ Habitat, et y organisera son 3e forum des Copropriétés. Chartres Rénov’ Habitat, le service public d’aide à la rénovation de l’habitat privé, vous aide à simplifier vos démarches et vous accompagne gratuitement dans tous vos projets de travaux d’économie d’énergie et d’adaptation de votre logement. Vous aurez l’occasion de parler rénovation énergétique et gestion de la copropriété avec des conseillers. Vous pourrez également assister à des conférences thématiques sur les audits énergétiques et diagnostics techniques ou encore, les aides financières à la rénovation… .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

At the Salon de l’Habitat de Chartres, you can talk to qualified professionals about your projects. Whether you’re planning to build, renovate or refurbish, you’ll be able to benefit from their advice and expertise.

