Salon de l’Habitat, de l’Art et de l’Artisanat Espace Festi’Val Arc-lès-Gray
Salon de l’Habitat, de l’Art et de l’Artisanat Espace Festi’Val Arc-lès-Gray vendredi 10 avril 2026.
Salon de l’Habitat, de l’Art et de l’Artisanat
Espace Festi’Val 12 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Le ’ , ’ ’ revient pour sa 5ème édition !
Nous vous donnons rendez-vous les 10, 11 et 12 avril 2026 à l’Espace Festi’Val et à la Halle Perrey.
Venez découvrir des artisans passionnés, des créateurs inspirants et les dernières tendances pour votre habitat. .
Espace Festi’Val 12 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté animation@ville-gray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de l’Habitat, de l’Art et de l’Artisanat
L’événement Salon de l’Habitat, de l’Art et de l’Artisanat Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY