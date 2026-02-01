Salon de l’Habitat de Vesoul 11ᵉ édition Parc des expositions Vesoul

Salon de l’Habitat de Vesoul 11ᵉ édition

Le Salon de l’Habitat de Vesoul se tiendra du vendredi 27 février au dimanche 1ᵉʳ mars 2026 au Parc des Expositions de Vesoul. Pendant trois jours, cet événement gratuit réunira des professionnels de l’habitat pour accompagner le public dans ses projets de construction, rénovation, aménagement et décoration.

Retrouvez des stands en isolation, chauffage, portes et portails, pergolas, menuiserie, construction de maisons etc…

Les visiteurs pourront rencontrer de nombreux exposants spécialisés et bénéficier de conseils personnalisés. Un Espace Conseil, animé par le Département de la Haute-Saône et ses partenaires (France Rénov’, ADIL, CAUE, ANAH, SOLIHA, ADERA), proposera un accompagnement gratuit sur les questions de rénovation, d’énergie et d’aides financières. Profitez également d’ateliers sur le stand.

Nouveau convivial et familial, le salon proposera également des jeux de société pour petit et grands et peinture sur figurines avec les Jeux du Troll à Vesoul, permettant à toute la famille de profiter pleinement de la visite.

Venez faire des économies sur le salon ! Toutes les infos et la liste des exposants présents sur www.salon-vesoul.fr .

