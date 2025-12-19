Salon de l’Habitat Dinan
Salon de l’Habitat Dinan samedi 31 janvier 2026.
Salon de l’Habitat
Place René Pléven sous chapiteaux Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-01-31
Construction rénovation jardin décoration habitat durable
Réussir un projet habitat est souvent complexe avec les enjeux financiers, techniques, (…) qui l’accompagnent.
Le salon de l’Habitat de Dinan donne donc la possibilité d’échanger gratuitement avec plusieurs professionnels du secteur, le temps d’un week-end, dans une ambiance conviviale. .
Place René Pléven sous chapiteaux Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 08 01 61
L’événement Salon de l’Habitat Dinan a été mis à jour le 2025-12-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme