Salon de l’habitat et de l’environnement Gien

Le Salon de l’Habitat et de l’Environnement se tiendra à la salle Cuiry à Gien du 30 janvier au 1er février.

Le Salon de l’Habitat et de l’Environnement vous donne rendez-vous à la salle Cuiry à Gien du 30 janvier au 1er février. Organisé par Puzzle Centre, ce salon est l’occasion de rencontrer différents professionnels de l’habitat et de l’environnement, de découvrir leurs savoir-faire et d’échanger autour de vos projets.

L’entrée est gratuite et un service de restauration est disponible sur place, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de l’événement dans une ambiance conviviale. .

The Salon de l’Habitat et de l’Environnement will be held at the Salle Cuiry in Gien from January 30 to February 1.

