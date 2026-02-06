Salon de l’habitat et de l’immobilier 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Salon de l’habitat et de l’immobilier 2026

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Rencontrez des professionnels, découvrez les nouveautés déco, rénovation et aménagement, et trouvez l’inspiration pour tous vos projets maison. Un rendez-vous incontournable à Montélimar !

.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet professionals, discover the latest in decorating, renovation and furnishing, and find inspiration for all your home projects. An unmissable event in Montélimar!

L’événement Salon de l’habitat et de l’immobilier 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération