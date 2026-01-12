Salon de l’Habitat et de l’Immobilier Site du Mazel, gymnase Monistrol-sur-Loire
Salon de l’Habitat et de l’Immobilier
Site du Mazel, gymnase La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
2026-02-13
Organisé par l’agence Tout un Evénement , ce salon concentre tous les métiers et besoins autour de l’immobilier et de l’habitat. Un événement clé du paysage immobilier à ne pas rater !
English :
Organized by the Tout un Evénement agency, this show brings together all the professions and needs related to real estate and housing. A key real estate event not to be missed!
