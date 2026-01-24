Salon de l’Habitat et Foire aux Plantes Parking Fontaine Bedeau Granville

Salon de l’Habitat et Foire aux Plantes

Venez découvrir la nouvelle édition du Salon de l’Habitat et Vente de Plantes de Granville trois jours pour rencontrer les professionnels du secteur et trouver l’inspiration pour tous vos projets maison, jardin et aménagement.

Rendez-vous le vendredi 6 mars de 14h à 19h.

le samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h à 18h. .

Parking Fontaine Bedeau Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 31 59 94 71 valerie@gesloc-event.fr

