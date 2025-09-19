Salon de l’habitat Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Salon de l’habitat Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange vendredi 19 septembre 2025.

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19 2025-09-20

Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement ? Vous cherchez des artisans locaux de confiance ? Ne manquez pas la première édition du Salon de l’Habitat CAPEB Moselle !Tout public

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

Are you planning to build, renovate or fit out your home? Are you looking for local craftsmen you can trust? Don’t miss the first edition of the Salon de l’Habitat CAPEB Moselle!

German :

Sie haben ein Bau-, Renovierungs- oder Einrichtungsprojekt? Sie suchen vertrauenswürdige lokale Handwerker? Verpassen Sie nicht die erste Ausgabe des Salon de l’Habitat CAPEB Moselle!

Italiano :

Avete intenzione di costruire, ristrutturare o arredare la vostra casa? Siete alla ricerca di artigiani locali di cui fidarvi? Non perdetevi la prima edizione del Salone dell’Habitat CAPEB Moselle!

Espanol :

¿Está pensando en construir, reformar o acondicionar su casa? ¿Busca artesanos locales de confianza? No se pierda la primera edición del Salón del Hábitat CAPEB Moselle

