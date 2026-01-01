Salon de l’Habitat Halle de la Trocardière Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-22 09:00 – 19:00

Gratuit : oui

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? L’équipe France Rénov’ sera présente au Salon Habitat de Rezé et répondra à toutes vos questions sur la rénovation énergétique et les économies d’énergie. Nos conseillers.ères vous informent gratuitement et vous guident dans votre parcours de travaux. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres entreprises en lien direct avec l’habitat et de faire avancer votre projet.Rendez-vous du vendredi 20 au dimanche 22 février, de 09h à 19h, à Rezé (Halles de la Trocardière)Plus d’informations : https://alisee.espace-france-renov.fr/

Halle de la Trocardière Rezé 44400



