Salon de l’Habitat, Halle de la Trocardière, Rezé

Salon de l’Habitat 20 – 22 février Halle de la Trocardière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T09:00:00+01:00 – 2026-02-20T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T09:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:00:00+01:00

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? L’équipe France Rénov’ sera présente au Salon Habitat de Rezé et répondra à toutes vos questions sur la rénovation énergétique et les économies d’énergie. Nos conseillers.ères vous informent gratuitement et vous guident dans votre parcours de travaux. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres entreprises en lien direct avec l’habitat et de faire avancer votre projet.

Rendez-vous du vendredi 20 au dimanche 22 février, de 09h à 19h, à Rezé (Halles de la Trocardière)

Plus d’informations : https://alisee.espace-france-renov.fr/

Halle de la Trocardière 101 Rue de la Trocardière 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

