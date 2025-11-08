Salon de l’Habitat Home parc des expositions de bordeaux Bordeaux

Salon de l’Habitat Home parc des expositions de bordeaux Bordeaux samedi 8 novembre 2025.

Salon de l’Habitat Home 8 – 11 novembre parc des expositions de bordeaux Gironde

3 € en prévente / 5 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Fin : 2025-11-11T10:00:00 – 2025-11-11T19:00:00

Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2025, rendez-vous au Parc des Expositions de Bordeaux (Palais 2 l’Atlantique) pour une nouvelle édition du Salon Home, le salon incontournable dédié à l’habitat et à l’aménagement.

Durant 4 jours, explorez l’univers 100 % habitat autour de 3 grands pôles thématiques : CONCEVOIR, RÉALISER, FINALISER. Qu’il s’agisse de faire construire, de rénover, d’améliorer la performance énergétique ou tout simplement de repenser la déco de son intérieur ou l’aménagement de son jardin, ce salon rassemble plus de 120 exposants pour accompagner les porteurs de projet à chaque étape.

Nouveauté 2025 : le Salon Vanlife s’invite les 8 & 9 novembre, pour tous ceux qui rêvent d’aventure en van, fourgon ou camping-car aménagé. Véhicules, aménagements, accessoires… un espace dédié au voyage nomade, en toute liberté !

Informations pratiques :

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux – Palais 2 l’Atlantique

Dates : du samedi 8 au mardi 11 novembre 2025

Horaires : 10h – 19h

️ Tarifs :

3 € en prévente / 5 € sur place

Lundi 10 novembre : journée découverte avec l’entrée gratuite pour les 60 ans et +

Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap (+1 accompagnant)

Un billet Home donne accès à une remise sur l’entrée du Vanlife Expo

Un billet Vanlife Expo acheté donne accès au Salon Home

parc des expositions de bordeaux cours Jules Ladoumegue Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://salon-home.fr »}]

Salon de l’Habitat Home : donnez vie à tous vos projets maison & profitez d’une escapade Vanlife !