Salon de l’Habitat Les Halles de la Linière Sautron

Salon de l’Habitat Les Halles de la Linière Sautron samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ?Participez au Salon de l’Habitat de Sautron organisé par le Réseau desEntreprises Sautronnaises ! L’équipe France Rénov’ sera présente pour vousdélivrer ses conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vosprojets, vous informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur lesaides financières, etc.Plus d’informations sur

Les Halles de la Linière Sautron 44880