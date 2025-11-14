SALON DE L’HABITAT Salle polyvalente Mayenne

SALON DE L’HABITAT

Salle polyvalente Boulevard Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le Salon de l’Habitat, organisé par Mayenne Foires et Salons, aura lieu les 24 et 25 janvier 2026 au parc des exposition

Au programme Exposition et présentation des possibilités d’aménagements, de restaurations, d’entretiens, d’innovations, de créations qui se rapportent à l’habitat, par des professionnels majoritairement mayennais.

Possibilité de restauration sur place .

English :

The Salon de l’Habitat, organized by Mayenne Foires et Salons, will take place on January 24 and 25, 2026 at the Parc des Expositions

German :

Die von Mayenne Foires et Salons organisierte Habitat-Messe findet am 24. und 25. Januar 2026 im Parc des Expositions

Italiano :

Il Salon de l’Habitat, organizzato da Mayenne Foires et Salons, si terrà il 24 e 25 gennaio 2026 al Parc des Expositions

Espanol :

El Salón del Hábitat, organizado por Mayenne Foires et Salons, se celebrará los días 24 y 25 de enero de 2026 en el Parque de Exposiciones

