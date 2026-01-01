Salon de l’Habitat Monswiller
Salon de l’Habitat Monswiller vendredi 30 janvier 2026.
Salon de l’Habitat
3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-02-01 19:00:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
Vendredi et Lundi entrée libre.
Samedi et Dimanche 3€
La 23e édition du salon de l’habitat aura lieu du 30 janvier au 2 février 2026 !
Plus de 100 professionnels de l’univers de la déco et de l’habitat seront présents. .
3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 18 31 22 info.saverne@123habitat.fr
English :
Friday and Monday free admission.
Saturday and Sunday 3?
L’événement Salon de l’Habitat Monswiller a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région