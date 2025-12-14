Salon de l’habitat Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial

Salon de l’habitat

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Vous avez un projet d’habitation, de construction ou d’acquisition de biens ?

Vous recherchez des solutions pour la rénovation et l’aménagement de votre intérieur et/ou extérieur ? Vous souhaitez également être au courant des nouvelles tendances et concepts pour votre logement ; ou encore connaître les astuces pour un habitat plus économique et écologique ?

Rejoignez-nous à la 19e édition du Salon de l’habitat, de la décoration et du jardin à Paray le Monial !

Différents exposants à découvrir sur place, répartis sur 4000 m² d’exposition intérieure et extérieure, pouvant répondre ou vous guider dans tous vos projets la construction/rénovation (artisans du bâtiment, chauffagistes, achat, vente et négociation de biens immobiliers, financements, assurances, promoteurs…), l’aménagement intérieur (décoration, ameublement, équipements technologiques, électroménager…) et le grand air (paysagistes, piscines, motoculture, salon de jardin…). .

